publié le 14/05/2018 à 05:44

Du Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au Centre, Limousin, Massif central et Midi Pyrénées, un temps perturbé va s'installer dès le matin de ce lundi 14 mai, avec un ciel couvert et pluvieux.



Les pluies seront parfois soutenues, orageuses dans le Nord-Est l'après-midi. Sur le relief du Massif central, des chutes de neige se produiront à partir de 1.000 à 1.200 mètres d'altitude en matinée. Sur les Pyrénées, il neigera surtout en fin de journée, à partir de 1.200 mètres.

Des Hauts-de-France à la Haute-Normandie, les pluies matinales laisseront place à un temps plus calme avec des éclaircies l'après-midi. Par contre sur le flanc ouest du pays, de la Bretagne et la Basse-Normandie jusqu'à l'Aquitaine, après une matinée globalement calme avec quelques éclaircies et quelques gouttes, le ciel se couvrira l'après-midi, les pluies deviendront plus généralisées et durables.

Seuls la Bretagne et le Cotentin resteront à l'écart et conserveront de belles éclaircies.

Sur le sud-est du pays enfin, de la Corse à PACA et jusqu'aux Savoies, le temps deviendra plus variable, alternant périodes ensoleillées et nuages, parfois accompagnés d'averses localement orageuses.



Les pluies seront plus fréquentes et marquées sur le relief et sur l'ouest de l'île de Beauté. Le vent d'ouest à nord-ouest soufflera jusqu'à 80 à 90 km/h près des côtes méditerranéennes et sur la Corse.

Les températures

Les températures minimales oscilleront entre 5 et 11 degrés, 9 à 13 en Corse.



Les maximales resteront basses pour la saison, avec 11 à 16 degrés sur la moitié sud, 14 à 20 en Corse et sur la moitié nord.