publié le 12/03/2018 à 05:51

Sous un vent de sud-ouest à ouest assez fort, un temps de traîne actif s'installe sur la majeure partie du pays, avec une alternance de brèves éclaircies et de nuages porteurs d'averses.



Dès le matin, les giboulées défilent sur les deux tiers ouest. Elles sont plus marquées et déjà ponctuellement orageuses entre la vallée de la Loire, le Sud-ouest et l'ouest de l'Auvergne. Rapidement, ce temps instable s'étend vers l'est: averses et parfois coups de tonnerre rythment alors l'après-midi. Il neige vers 1.200 mètres sur les massifs et un peu de grésil n'est pas exclu en plaine sous les plus grosses giboulées.

La bordure méditerranéenne reste à l'écart avec des éclaircies plus larges. L'ouest de la Corse est en revanche exposé aux précipitations localement orageuses, notamment le matin.

De plus, le vent se renforce pour atteindre 60/70 km/h dans les terres, temporairement 80 km/h au sud de la Garonne jusqu'au Languedoc-Roussillon dans l'après-midi. En soirée, des rafales jusqu'à 100 km/h balayeront le Cap Corse et le relief de l'île.



En fin de journée, une amélioration se dessine par la façade atlantique : les ondées commencent à s'espacer.

Les températures

Les températures baissent mais restent encore assez douces pour la période. Les minimales iront de 5 à 9 degrés dans les terres, de 9 à 11 sur le littoral atlantique et méditerranéen.



Les maximales iront de 10 à 14 degrés en général, 15 à 17 degrés sur le pourtour méditerranéen.