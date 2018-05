publié le 24/05/2018 à 05:51

Ce jeudi 24 mai, de nombreuses averses se succèdent de l'est de la Normandie à l'Alsace tôt dans la matinée, avec quelques orages. Ces ondées se cantonnent aux Hauts de France au fil des heures.



Après une accalmie, les orages reprennent dans l'après-midi sur l'Alsace et la Lorraine et s'étendent jusqu'en Normandie.

Quelques averses débordent sur la Bretagne. Le temps reste bien instable près de la frontière belge avec de nombreux coups de tonnerre.

Sur la côte aquitaine, le temps est pluvieux dès le lever du jour jusqu'à la mi-journée. Des éclaircies parviennent à se développer dans l'après-midi. Sur le Sud-Ouest et l'Auvergne, le ciel est variable. Les passages nuageux peuvent tout de même donner quelques gouttes. Les averses restent plus fréquentes sur le relief des Pyrénées et du massif Central.



Du Centre-Est à la Bourgogne, le temps est plus sec avec seulement des averses éparses et un ciel plus lumineux. Le soleil s'impose en bord de Méditerranée. Il est plus timide sur le Languedoc-Roussillon avec la présence d'entrées maritimes.

Les températures

Les minimales sont comprises entre 9 et 13 degrés en général, jusqu'à 13 à 16 degrés sur la moitié sud.



L'après-midi, les températures affichent 16 à 22 degrés de la Manche au Finistère, 20 à 24 au nord de la Seine et 24 à 27 degrés ailleurs.