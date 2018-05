publié le 17/05/2018 à 05:46

Du Sud-ouest vers la Bourgogne et l'Alsace, englobant le Massif central, la grisaille matinale sera tenace ce jeudi 17 mai. On retrouvera aussi des brumes et brouillards en vallée de la Garonne, sur le Limousin et sur le nord de l'Auvergne. Ailleurs, les nuages sont souvent bien présent en fin de nuit, mais le éclaircies se dessineront rapidement en cours de matinée.



Le pourtour méditerranéen sera globalement bien ensoleillé en début de journée, sauf sur le relief de PACA et l'ouest de la Corse, restant plus nuageux.

L'après-midi, l'instabilité redémarrera sur l'est du pays, avec des averses qui se développent de l'Alsace vers Paca, elles seront localement orageuses principalement sur le relief.

Du nord vers l'Atlantique, le temps sera plutôt bien ensoleillé, temporairement variable sur les Pays de Loire avec des cumulus un peu plus présents en début d'après-midi.



Du Sud-ouest vers le Massif central, le ciel tardera à se dégager, mais les éclaircies deviendront plus franches en seconde partie d'après-midi. Quelques averses resteront toutefois possibles sur les Pyrénées avec un ciel demeurant très nuageux.

Les températures

Les températures minimales varieront de 8 à 11 degrés dans intérieur des terres, et de 11 à 14 degrés sur les littoraux atlantiques et méditerranéens.



Les maximales s'échelonneront globalement de 18 à 22 degrés, restant plus fraîches des Hauts de France vers le nord de la Bretagne de 13 à 17 degrés sous l'effet d'un vent de nord-est assez sensibles.