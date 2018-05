publié le 10/05/2018 à 05:42

Ce jeudi 10 mai, les éclaircies reviendront sur le Nord-Ouest mais le fond de l'air sera plus frais. Par contre, le temps restera instable sur la façade est. Des averses orageuses seront attendues dès le matin du Nord-Est aux Alpes centrales.



Quelques ondées éparses seront aussi présentes sur l'Auvergne et la Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En journée, l'activité pluvio-orageuse reprendra entre l'Alsace, la Provence et la Corse. Le ciel restera encore bien nuageux des frontières du Nord aux Pyrénées. Quelques petites ondées seront possibles, notamment sur le Massif central et au sud de la Garonne.

En revanche à l'Ouest, un temps souvent bien ensoleillé gagnera une grande moitié ouest du pays dans la journée. Sur le pourtour du golfe du Lion, le soleil parviendra également à s'imposer avec mistral et tramontane modérés dans leur domaine respectif.

Les températures

Les températures minimales, en légère baisse, s'échelonneront entre 7 et 13 degrés, 11 à 15 degrés dans le Sud-Est ou en plaine d'Alsace.

Les maximales, en baisse aussi notamment sur l'Est, seront comprises entre 15 et 19 degrés, localement 20 dans le Sud-Ouest et jusqu'à 21 à 25 en bord de Méditerranée.