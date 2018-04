publié le 08/04/2018 à 07:10

Le temps sera perturbé dimanche au sud avec des pluies soutenues en Occitanie et un vent fort en Méditerranée, prévoit Météo-France. Une vigilance orange pour vent violent concernera le Var (83) et les Bouches-du-Rhône (13) à partir de dimanche matin 6 heures.



Un temps bien pluvieux s'étendra du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées au Roussillon en matinée puis jusqu'au Languedoc l'après-midi. Les pluies seront temporairement soutenues, en particulier en Languedoc-Roussillon avec un arrosage copieux sur les contreforts sud des Cévennes.

Il neigera en quantité au-dessus de 1.600 à 1.800 m d'altitude d'ouest en est de la chaîne pyrénéenne.

En Paca et Corse, le temps sera plus lumineux avec des ondées d'abord éparses, plus fréquentes en fin de journée. Il neigera régulièrement sur les Alpes frontalières à partir de 1800 m d'altitude. On se méfiera surtout du vent d'est à sud-est sur l'ensemble du pourtour méditerranéen jusqu'au sud du Massif Central. Les plus violentes rafales atteindront 80 à 100 km/h sur le sud-est de la Corse, 100 à localement 120 km/h sur les côtes et dans l'intérieur du Var et des Bouches du Rhône placés en vigilance orange. Sur les hauteurs du Tarn et de l'Aveyron, le vent faiblira l'après-midi.



Du Poitou-Charentes à la Bretagne et la Normandie, le ciel sera chargé mais les pluies seront plus faibles et irrégulières, éparses sur la pointe bretonne.



En Auvergne Rhône-Alpes et du Centre au nord de la Seine, la journée sera plus lumineuse malgré un ciel très voilé et porteur de quelques ondées.



Le nord-est conservera un temps bien ensoleillé. En Bourgogne Franche-Comté, la journée pourra toutefois s'achever sous une averse, voire un orage isolé.

Les températures

Il fera doux avec 6 à 10° en général, 11 à 13 en bord de Méditerranée. L'après-midi, vous apprécierez 17 à 22° sur le quart nord-est jusqu'au Centre et de Rhône-Alpes à PACA. Ailleurs, il fera entre 12 et 16°.