Météo en France du dimanche 25 mars 2018 : instable sur tout le pays

publié le 25/03/2018 à 06:58

Dimanche, sur une grande partie est du pays le ciel sera changeant, assez lumineux mais fortement voilé sur le pourtour du Golfe du Lion, temporairement très nuageux au nord de la Seine et sur le Centre-Est, le Grand-Est profitant, lui, de plus larges éclaircies, indique Météo-France.



Par contre, de la Normandie et de la Bretagne au quart sud-ouest, les nuages s'imposeront. Des pluies faibles intermittentes se produiront au nord de la Loire.

Pluies ou averses seront plus fréquentes toute la journée au sud de la Garonne et en particulier sur le Pays Basque et le Béarn. L'orage pourra gronder sur le littoral aquitain et il neigera à partir de 1.000/1.200 m sur les Pyrénées. En fin de journée, des éclaircies reviendront sur la Bretagne.

Des ondées faibles et éparses pourront se déclencher dès le matin entre le Rhône et la Bourgogne Franche-Comté. Dans l'après-midi, ce petit risque d'averses s'étendra du relief de l'Auvergne Rhône-Alpes à la Provence, de la Bourgogne Franche-Comté au Centre. Il sera précédé de quelques brouillards matinaux sur le Centre-Val-de-Loire.

Les températures

Le matin, les gelées se cantonneront au Grand Est avec 1 à localement -2 degrés sous abri. Ailleurs en plaine, prévoyez entre 2 et 6 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 10 et 14 degrés en général, localement 15 ou 16 sur le Languedoc et la Provence.



Le vent de nord-ouest à ouest sera encore modéré à assez fort sur la côte sud de l'Aquitaine. Sur la Côte d'Azur et la Corse, le vent de nord-est approchera également 60 ou 70 km/h en rafales.