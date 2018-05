publié le 13/05/2018 à 06:49

Le temps dimanche sera marqué par des pluies parfois orageuses et intenses sur une grande partie du pays, selon méteo France qui a lancé une vigilance orange "neige" sur les départements de l'Ardèche, du Cantal, de la Haute-Loire et de la Lozère.



Un épisode neigeux significatif débutera dans la nuit de samedi sur le sud du Massif central à partir de 900 à 1000 m d'altitude et se poursuivra en journée dimanche.

Dans la nuit de samedi et celle de dimanche, entre l'Occitanie, le Massif central jusqu'à la Haute-Normandie et les Hauts-de-France, une perturbation active s'installera avec des pluies parfois orageuses et intenses, notamment du Languedoc-Roussillon à l'Auvergne. Sur le relief, la limite pluie-neige s'abaissera vers 900 à 1000 m, les cumuls de neige seront localement importants.

Du Languedoc-Roussillon et l'ouest de PACA jusqu'au Massif central, le temps perturbé s'attardera toute la matinée, avant de se décaler entre PACA, Massif central et Rhône-Alpes à partir de la mi-journée. Sur ces régions, les précipitations seront généralisées et durables, parfois soutenues, localement orageuses près de la Mer. Il y aura des chutes de neige parfois marquées sur le relief du Massif central à partir de 800 à 1000 m d'altitude.



Sur le pourtour du golfe du Lion, après les pluies du début de journée, la tramontane puis le vent d'ouest se renforceront jusqu'à 80 à 100 km/h avant de laisser place un temps plus sec et dégagé l'après-midi.



Plus au nord, de Bourgogne-Franche-Comté au Grand-Est, le temps sera couvert mais les précipitations seront plus éparses, parfois orageuses sur le relief de l'Est.

Sur les Hauts-de-France, là aussi le ciel restera bien encombré, avec parfois quelques gouttes. En revanche de la Normandie jusqu'au Centre, le temps sera plus lumineux avec même de belles éclaircies et localement quelques ondées.



Par contre sur le reste de la moitié ouest de l'hexagone, la journée s'annonce agitée, avec un ciel alternant brèves éclaircies et nombreux nuages souvent accompagnés d'averses, localement orageuses l'après-midi, et de rafales de vent jusqu'à 60 à 80 km/h.

Les températures

Les températures minimales seront comprise entre 9 et 14 degrés sur le Grand-Est et au bord de la Méditerranée, elles seront en baisse ailleurs et comprises entre 4 et 10 degrés. L'après-midi, il fera seulement 11 à 17 degrés sur la majeure partie du pays, 18 degrés sur la Côte d'Azur ou en plaine d'Alsace, 17 à 22 degrés en Corse.