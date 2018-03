publié le 26/01/2018 à 09:33

L'eau continue inexorablement à monter, notamment en Ile-de-France. C'est pourquoi Paris et sa petite couronne, qui comprend les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont été maintenus en vigilance orange "Inondation" par Météo France.



Navigation interdite, péniches et musées sous surveillance, habitants évacués, des mesures de précaution ont déjà été prises en Île-de-France où 395 personnes ont été évacuées, principalement dans le Val-de-Marne. Un millier d'abonnés sur 6,2 millions sont privés d'électricité.



Les 10 autres départements concernés par ces risques d'inondations sont les suivants : l'Eure, le Loiret, les Yvelines, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne, la Marne, l'Aube, l'Yonne, la Saône-et-Loire et le Jura.

D'autre part, 4 départements du centre du pays ont également été placés en alerte orange pour "Neige-Verglas". Il s'agit du de la Loire, de la Haute-Loire, de l'Ardèche, de la Lozère. La fin de ce phénomène est prévue samedi 27 janvier au matin.

La carte de vigilance Météo France Crédit : Capture d'écran / Météo France