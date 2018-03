Marie Harel, la mère du camembert aurait fêté son 256e anniversaire

publié le 28/04/2017 à 06:48

Difficile de connaître la vérité mais selon la légende, Marie Harel serait l'inventrice du camembert. Du moins, celle qui a réalisé la recette connue aujourd'hui partout à travers le monde. Selon l'histoire, cette fermière de Normandie aurait hébergé un prêtre réfractaire fuyant la révolution française, qui maîtrisait parfaitement la recette du Brie.



Mais Marie Harel ne s'est pas arrêté là et aurait amené une touche plus personnelle à ce fromage, créant dès lors en 1791 à l'âge de 30 ans, le camembert. Nouvelle fabrication, quelques ajustements dans la recette et surtout... La désormais célèbre boite en bois que l'on retrouve encore aujourd'hui dans tous les rayons des supermarchés.

Née en 1761, cette fermière normande aurait fêté ce vendredi 28 avril son 256e anniversaire. À cette occasion, le géant du web a décidé de lui consacrer le doodle du jour. De la récolte du lait, à l'écrémage en passant par le moulage ou l'affinage, Google ne laisse rien au hasard et retrace la création du camembert qui se retrouve régulièrement sur tous les plateaux de fromages ou autre pique-nique. Pour le grand bonheur de nombreux amateurs.