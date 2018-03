Marc, Mario, Jean-Claude et les autres…

publié le 14/03/2018 à 15:58

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir je vous raconte avec mes invités la saga d’une famille de gitans de Montreuil, les Hornec, qui mobilisent depuis 25 ans la plupart des meilleurs limiers de la police nationale et de la brigade criminelle et plus d’une dizaine de juges d’instruction. Ils sont soupçonnés d’être les derniers caïds du grand banditisme à Paris mais aussi sur la Côte d’azur. Les journalistes d’investigation Frédéric Ploquin et Michel Mary raconte cette longue traque menée par les policiers qui se sont juré de les faire tomber



Nos invités

Michel Mary, reporter au Nouveau détective et consultant pour l’émission « enquêtes criminelles » sur W9, Frédéric Ploquin, spécialiste des affaires de police et de justice. Il collabore entre autre au JDD et au magazine Marianne. Ensemble ils signent « Les derniers seigneurs de Paris – Quand la PJ traque les frères Hornec » paru chez Fayard