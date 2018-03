Manuel Valls : "Il faut désigner cet ennemi qu'est le salafisme"

publié le 28/03/2018 à 19:45

Manuels Valls était présent à l’hommage au colonel Arnaud Beltrame ce mercredi 28 mars. L’ancien Premier ministre estime que les "mots d’Emmanuel Macron étaient forts et justes"

dans ce moment de rassemblement. "C’est l’esprit des résistances de la France qui a été rappelé et dans cette lutte que nous menons contre l’islamisme, c’est important d’avoir des héros, qui doivent nous mobiliser et nous rendre fiers de nos valeurs".



"Il y a des milliers de personnes radicalisées en France, et il faut aider nos compatriotes musulmans à combattre le salafisme" affirme Manuel Valls avant d’ajouter qu’il est nécessaire "de mener ce combat avec le droit, la police et la justice". Et selon lui, "il faut avant tout désigner clairement l’ennemi : l’islamisme, le salafisme..."

Les propositions de Manuel Valls pour lutter contre l'islamisme sont radicales : faire interdire le salafisme ou encore mettre en place d’éventuelles rétentions des fichés S les plus dangereux. Sur la première, il confie qu'il sait qu'"il est très difficile d’interdire une idée ou une religion". "Ce que je veux juste dire c'est qu’il faut désigner l’ennemi, (…) qui est en train d’empoisonner l’Islam" affirme-t-il.

Selon le député, il faut des mesures exceptionnelles pour lutter avec tous les moyens "pour refuser que le salafisme s’implante dans le pays". Il ne souhaite cependant pas "de Guantánamo à la française".