publié le 30/06/2016 à 23:07

L'association L214 a dévoilé de nouvelles images de sévices infligés à des animaux dans les abattoirs de Pézenas (Hérault) et du Mercantour à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) mercredi 29 juin. On y voit encore des sévices insoutenables infligés à des bovins, des moutons, des cochons ou encore des chevaux, lors d'abattages conventionnels et rituels. L'ancienne actrice Brigitte Bardot, qui consacre désormais sa vie à la cause animale, a décidé de publier une lettre ouverte adressée à Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, rebaptisé "Ministre de la Souffrance".



"Encore un scandale dans les abattoirs français", s'emporte l'ancienne égérie du cinéma français, "les Français ne supportent plus vos 'bla-bla-bla', ils attendent des mesures concrètes et fermes à la hauteur du poste à responsabilité que vous occupez. Nous ne voulons plus [de] promesses non tenues, nous exigeons des actes". Sur le site de sa fondation, Brigitte Bardot appelle le gouvernement à renforcer au plus vite les contrôles dans les abattoirs.

Brigitte Bardot n'en est pas à son premier coup d'essai. En février, elle avait déjà pris à partie le ministre de l'Agriculture, qualifié "ministre des abattoirs abjects, des élevages intensifs, désastreux ministre de la protection animale". "Vous devriez avoir honte de votre inaction face aux scandales que nous dénonçons et contre lesquels vous ne faites rien. Par votre inaction, vous êtes complice, coupable, méprisable... C'est vous qui devriez être déchu de votre nationalité, vous qui tuez la France et le monde rural", écrivait alors l'actrice.