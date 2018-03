Malaise à La Poste : Régis Blanchot reste "très prudent"

publié le 27/10/2016 à 14:35

Mise en cause après plusieurs cas médiatisés de souffrance au travail, dont des suicides, La Poste a accepté de suspendre provisoirement ses projets de réorganisation des métiers du courrier, à l'issue d'une première réunion de négociations sur le métier de facteur mercredi 26 octobre. "Cette suspension, réclamée à l'unanimité par les organisations syndicales, doit durer jusqu'au 14 décembre", date de fin envisagée des négociations sur les conditions de travail des facteurs et de leurs encadrants, ont précisé les représentants de l'intersyndicale CGT, FO et Unsa, à l'issue de cette réunion.



"Il faut être très prudent, c'est quand même un délai très court", prévient cependant Régis Blanchot, un administrateur SUD PTT interrogé ce jeudi 27 octobre sur RTL, "au vu du malaise social, ça apparaît très insuffisant". Dans un communiqué, la direction a confirmé cette suspension, "le temps des négociations" dont un calendrier a été fixé jusqu'à mi-décembre. Elle assure que "tous les thèmes évoqués" lors de la réunion du 26 octobre seront traités, citant notamment "la gestion du temps de travail des facteurs", "les rythmes et charges de travail", les "évolutions des organisations de travail", les "remplacements", "l'amélioration des conditions de travail".

"Même si le trafic baisse, le trajet est le même et le nombre de boîtes aux lettres aussi", assure le représentant de SUD PTT. Le syndicaliste s'insurge contre la politique de réduction des effectifs pratiquée par La Poste, en pointant "le lien social" que permettent d'entretenir les facteurs, notamment en zone rurale.