Loto : les résultats du tirage du mercredi 23 mai

publié le 23/05/2018 à 23:22

Aucun joueur n'a décroché la cagnotte du Loto mise en jeu ce mercredi 23 mai 2018. Pour décrocher le jackpot, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 3 - 14 - 25 - 29 - 36 et le numéro chance, le 9.



Aucun joueur n'a non plus trouvé les 5 bons numéros avec le numéro chance, de même que les 5 bons numéros sans le numéro chance, deux combinaisons qui ne feront donc pas d'heureux élus. En revanche, 46 joueurs ont trouvé les 4 bons numéros et le numéro chance. Ils remportent ainsi 1.000 euros. 475 joueurs repartent avec 500 euros pour avoir trouvé les quatre bons numéros sans le numéro chance.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 8326 2864 ; E 0185 8356 ; E 5397 9457 ; J 3097 2740 ; J 7263 9973 ; K 9936 2251 ; O 0797 4349 ; P 6053 8542 ; Q 8991 3839 ; S 2741 3678.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 26 mai 2018. Une cagnotte de 10 millions d'euros sera mise en jeu à cette occasion par la Française des jeux.