publié le 26/10/2016 à 18:11

Quel rapport à leur travail les Français ont-ils ? C'est l'objet de la grande enquête lancée le 20 septembre par la CFDT en partenariat avec le journal Libération et Viadeo. La CFDT en publie les premiers résultats, "parfois étonnants", mardi 25 octobre. "Parlons travail", ouverte aux non-adhérents de la CFDT, est "la plus grande enquête sur le travail jamais réalisée en France", selon le syndicat. Elle comporte 172 questions sur 25 thèmes, dont la santé au travail, le temps de travail, la vie au travail, le parcours professionnel, le chômage, les salaires, les discriminations, les syndicats, le sexisme, le stress, la grève...



Les premiers résultats "sont parfois étonnants et beaucoup cassent des idées reçues", souligne la CFDT. Ainsi, 64% des participants affirment "prendre du plaisir au travail" et 60% ne "travaillent pas pour gagner le plus d'argent possible". Bien qu'il aiment leur activité, seuls 38% d'entre eux "continueraient à travailler s'ils gagnaient au Loto". Autre enseignement : 34% "dorment mal à cause de leur travail", 66% affirment que "s'ils devaient faire leur travail sans chef cela ne changerait rien", 69% "rigolent au travail".



"Parlons travail" vise salariés, fonctionnaires, travailleurs indépendants, demandeurs d'emploi, étudiants ou retraités. 52% des 100.000 premiers répondants sont adhérents à la CFDT, 41,5% ne sont pas syndiqués. 63% sont des salariés du privé, 30% des agents publics, 3,4% des demandeurs d'emploi. Lors du lancement de l'enquête, Laurent Berger avait affirmé vouloir "remettre la question du travail au cœur du débat public", car "en période électorale, souvent, elle est instrumentalisée ou maltraitée".