publié le 31/05/2016 à 12:20

La ville de Rouen n'est pas non plus épargnée par les manifestations. L'agglomération était confrontée mardi 31 mai à des kilomètres de bouchons en raison de barrages routiers mis en place dans la banlieue industrielle et portuaire de la ville. "Nous poursuivons notre action en vue de bloquer l'économie", a déclaré Pascal Morel, secrétaire général de l'Union départementale CGT.

Trois ronds-points importants ont été bloqués au niveau de Sotteville-lès-Rouen, Petit et Grand-Couronne et du port de Rouen où passent d'ordinaire des centaines de camions, vers les sites industriels et portuaires de l'agglomération. Ces points de blocage seraient en passe d'être supprimés, selon le Twitter de la préfecture de Seine-Maritime. Ces derniers ont annoncé vers 12 heures que le déblocage et le nettoyage étaient en cours avant un retour à la circulation.

Manifestation Rouen : Rond-point des vaches / déblocage et nettoyage en cours avant retour à la circulation — PréfèteSeineMaritime (@prefet76) 31 mai 2016

Ces actions menées par un total d'environ 500 militants, selon un militant CGT, Jean-Luc Brouté, visent prioritairement les poids-lourds. Mais elles ont eu immédiatement d'importantes répercussions dans le centre de Rouen, où les embouteillages sont déjà fréquents en temps normal. "Nous avons renoncé à des barrages filtrants, c'est très dur à gérer et dangereux", a indiqué le militant.

Des militants FO, de l'Unef et de "Nuit Debout" se seraient également joints au mouvement, selon Jean-Luc Brouté. Une grève perlée dans les transports en commun (métro-tram et bus), organisée par la CGT depuis plusieurs semaines, pour des raisons salariales, a en outre affecté les usagers entre 07 heures et 08 heures.