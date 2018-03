LGV Paris-Bordeaux : "Au minimum 1h02 de moins qu'aujourd'hui"

LGV Paris-Bordeaux : "On mettra au minimum 1h02 de moins qu'aujourd'hui"

publié le 28/02/2017 à 07:32

Les travaux de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux ont pris fin. Les premiers trains de voyageurs ne circuleront qu'à partir du 2 juillet, mais l'inauguration de la ligne, par François Hollande, a lieu ce mardi 28 février en Charente. Avec cette LGV les trajets Paris-Bordeaux n'auront jamais été aussi rapides. "Le 2 juillet prochain, on mettra au minimum 1h02 de moins qu'aujourd'hui", se félicite Stephan de Fay, directeur général de l'Établisement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique. Terminés les 3h15 de trajet actuels, place à seulement 2 heures.



"On va vivre ce que Lyon a vécu au début des années 1980 : une contraction du temps absolument phénoménale qui fait que l'on pourra aller à Paris le temps d'un déjeuner, le temps d'un rendez-vous, alors qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est lourd et pénible", reconnaît Stephan de Fay.

L'objectif est de rendre la ville de Bordeaux attractive, comme c'est le cas pour Nantes ou Lyon, "tout en étant prudent sur le fait que réduire le temps ne suffit pas à rendre une ville attractive. C'est un atout de plus, mais à soi tout seul, ça ne fait pas de miracle", nuance-t-il.

Bordeaux-Euratlantique a vu le jour "pour que l'arrivée de la LGV ne se passe pas au milieu de friches, comme c'était le cas avant, comme c'était le cas dans beaucoup de villes françaises qui ont connu cette situation. Marseille en est aussi un exemple", explique Stephan de Fay.