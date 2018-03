publié le 31/10/2016 à 10:57

"Renoncer, ce n’est pas dans son tempérament de combattant", explique Nicolas Domenach à propos de Nicolas Sarkozy. Et d'évoquer cette anecdote à propos de l'ancien chef de l'État : "Lorsqu'il était enfant et que son frère aîné Guillaume le corrigeait avec ses vingt-cinq centimètres et ses quatre ans de plus, le petit Nicolas remontait à l’assaut sans cesse en criant 'même pas peur !'". Le journaliste poursuit : "Ce Sarkozy a toujours été accrocheur et persuadé qu’un combat n’est pas perdu aussi tant qu’il n’est pas terminé". Il note cependant que dans son entourage, "on n’a pas le même moral de battant". Ainsi, "certains ont même commencé à prendre des garanties du côté du vainqueur présumé Alain Juppé".



En dehors de ce tempérament si particulier, qu’est ce qui peut faire croire à Nicolas Sarkozy que tout n’est pas perdu ? "Son contact avec ses fidèles", répond Nicolas Domenach. "Telle une star avec ses fans, il se nourrit de leurs rires. Il puise dans leurs yeux cette énergie qui le transcende et lui fait croire que tout n’est pas fichu", ajoute-t-il. Ainsi, "Sarkostar ne peut pas voir, il ne veut pas voir qu’il provoque autant de rejet et même davantage que d’enthousiasme".

Pourtant, note le journaliste, "la dynamique de la présidentielle continue à profiter à Alain Juppé qui a pris une tête de président, contrairement à Nicolas Sarkozy qui pourtant l’a été". Le maire de Bordeaux "combat à distance, il a une bonne allonge", analyse Nicolas Domenach. Il constate que cela "exaspère les sarkozystes, qui voudraient le forcer à la bagarre et comptent sur les prochains rounds télévisés pour l’obliger au corps à corps".