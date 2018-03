Les représentants religieux demandent une sécurité renforcée des lieux de culte

publié le 27/07/2016 à 11:20

Les représentants des cultes ont demandé mercredi à François Hollande que les lieux de culte fassent "l'objet d'une plus grande attention, d'une attention soutenue" de la part des autorités en matière de sécurité, a rapporté le recteur de la grande mosquée de Paris, Dalil Boubakeur.



"Nous avons profondément souhaité, les uns et les autres, que nos lieux de culte (juifs, chrétiens, musulmans...) soient l'objet d'une plus grande attention, d'une attention soutenue, puisque même le plus humble des lieux de culte est aussi l'objet d'une agression, alors que cette ville de Saint-Etienne-du-Rouvray", où un prêtre a été égorgé mardi, "avait offert le terrain à la mosquée qui aujourd'hui y exerce", a déclaré M. Boubakeur à l'issue d'une rencontre à l'Elysée entre François Hollande et la conférence des représentants des cultes.



Le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) a condamné hier avec la plus grande vigueur "un acte terroriste lâche et barbare qui frappe à nouveau notre pays", quelques jours à peine après le carnage de Nice.



Devant la gravité de la situation, le CFCM a appellé à nouveau la Nation toute entière à l'unité et à la solidarité. "La succession des actes terroristes pendant cet été meurtrier démontre une nouvelle fois la nécessité d’une mobilisation sans précédent de toutes les énergies et la cohésion de l’ensemble des composantes de la communauté nationale pour venir à bout du fléau du terrorisme."

