Les poisons venus du froid

publié le 26/03/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Retour sur la tentative d’assassinat par un mystérieux poison, de l’ex-agent double russe Sergueï Skripal (66 ans) et de sa fille Loulia (33 ans) à Sallesbury, en Grande Bretagne, le 4 mars dernier. L’Union Européenne, le Canada et les Etats-Unis ont décidé aujourd’hui de réagir par une une vague d’expulsion sans précédent de près de 100 « diplomates » russes. Avec mes invités nous revenons sur l’une des pratiques les plus secrètes du pouvoir russe pour se débarrasser de ses opposants. Et nous vous racontons le palmarès sanglant du cabinet spécial des poisons dont la première victime a été Lénine lui-même en 1924!



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Philippe Comte, Maître de conférences de langue et civilisation russes contemporaines à l'université Paris I Panthéon Sorbonne, Vladimir Fédérovski, il a été diplomate, interprète de Brejnev et conseiller de Gorbatchev, son dernier livre paru en février dernier « Au Coeur du Kremlin, Des tsars rouges à Poutine » aux éditions Stock, Le docteur Pascal Kintz, spécialiste en toxicologie.