Les places de parking bientôt trop petites ?

publié le 29/11/2016 à 06:46

On a tous connu ça : les rayures de clés, les jantes abîmées, les fameux coup de caddie dans les portières en revenant de votre supermarché préféré. Cela vous énerve, si peu que votre enfant se mette à pleurer et votre téléphone à sonner. Bref, on frôle la catastrophe. Des situations de ce genre se multiplient de plus en plus, selon la compagnie d'assurance britannique Accident Exchange : une hausse de 35% du nombre d'accrochages sur les parkings britanniques depuis deux ans.



Il n'y a pas de données pour la France pour le moment, mais le constat est le même. Nos voitures sont de plus en plus imposantes. Plus larges pour une meilleure sécurité, et un plus grand confort. En quinze ans, par exemple, la Clio s'est élargie de 10 centimètres - une croissance record pour un citadine. Et ne parlons des SUV qui inondent les rues. Il faut limite devenir pilote pour ne pas érafler un Nissan Qashqai dans les petits parking parisiens.

Pas de solution révolutionnaire

Que peux-t-on faire pour éviter tout ça ? Élargir les places de parking parait un peu compliqué. Les dimensions standard en France sont de 5 mètres de long sur 2,50 mètres de large, et ce n'est pas près de changer. Citroën protège certains de ces modèles avec des airbumps, une sorte de coussin d'air pour amortir les chocs.

Il y a aussi le classique radars de recul et les protections en plastique sur les portières, comme Ford ou Skoda. Globalement rien de révolutionnaire. Notre solution préférée ? Faites-vous livrer les courses chez vous, et la vous n'aurez plus aucun problème.