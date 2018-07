Les personnes défavorisées fument plus, boivent plus et font moins de sport

publié le 02/07/2018 à 11:11

Selon une étude parue dans la veille internationale d'idées Phébé lancée par Le Point, les personnes aux revenus les plus modestes ont tendance à consommer plus d'alcool et de drogue, et à moins entretenir leur forme physique, que les personnes aux revenus plus corrects. L'analyse précise que ce résultat n'émane pas des choix inconscients, mais d'une préférence pour le court-terme qui s'explique par les faibles revenus.



"Lorsque le présent est incertain et le contrôle qu'on exerce sur lui limité (...), le futur est relégué au second plan. Les petites récompenses immédiates mais certaines (recevoir 10 euros aujourd'hui) sont alors préférées aux grosses récompenses distantes mais incertaines (recevoir 100 euros dans un mois)", illustre l'hebdomadaire.

Les explications de notre partenaire "Le Point" sur les raisons pour lesquelles le milieu social influe sur la biologie de chacun

Cela induit des comportements à risques qui permettent de donner des sentiments de vie y compris en l'absence d'économies, comme une consommation de cigarettes plus importante ou un penchant pour l'alcool plus marqué. La pratique sportive se fait également plus rare chez les personnes modestes.

