Les ouvertures sauvages de bouches d’incendies se multiplient

avec Agnès Bonfillon et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/05/2017 à 23:02

Près de 300 bouches d’incendie ont été vandalisées en Île-de-France après les fortes chaleurs du week-end passé. Si bandes de jeunes profitent des geysers qui se forment alors pour se rafraîchir, ce phénomène qui cause de fortes perturbations à l’activité de pompiers parisiens. "Ça leur prend du temps, ça peut mettre en difficulté les secours à d’autres personnes", s’emporte Loïc Le Couplier, le secrétaire Île-de-France du syndicat de police Alliance.



"Nous on est bloqué pour sécuriser les pompiers quand ils interviennent", poursuit le représentant des forces de police, qui rappelle que les sapeurs pompiers sont fréquemment la cible d’agression et de jets de projectile lorsqu’ils interviennent.

"C’est un phénomène qui est apparu depuis un an ou deux", explique Loïc Le Couplier, "il suffit d’avoir une clé, un carré, et on l’ouvre. Ils ne dégradent pas la borne, il suffit de l’ouvrir." L’ouverture sauvage d’une bouche d’incendie provoque par ailleurs une baisse de pression sous l'ensemble du réseau, ce qui diminue l'efficacité des autres bornes en cas d’intervention.