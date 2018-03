publié le 27/09/2017 à 20:14

Le reste des ouragans Maria et Lee, qui se sont affaiblis, devraient atteindre l'Europe dans les prochains jours, tout en continuant de diminuer en intensité à cause des eaux plus froides de l'Atlantique Nord.



Selon les informations du Parisien, l'hypothèse d'une fusion entre Maria et Lee est aussi à prendre en compte. Si la trajectoire des deux phénomènes climatiques est encore incertaine, ils pourraient atteindre en premier lieu les côtes islandaises. La France elle, devrait connaître de faibles intempéries, loin des dévastations survenues dans les îles antillaises.

Selon le Centre national américain des ouragans, Maria, qui a ravagé la Dominique et Porto Rico, se trouvait mercredi 27 septembre à l'est des États-Unis, et continuait sa trajectoire vers l'est. Elle est passée entre temps au stade de "tempête tropicale". Concernant Lee, il s'agit toujours d'un ouragan de force 2 (avec des vents à 175 km/h) qui devrait être lui aussi rétrogradé samedi 30 septembre en tempête.

Trajectoire provisoire de Lee dans les prochains jours selon le Centre national des ouragans. Crédits : National Hurricane Center | Date : 27/09/2017

Trajectoire provisoire de Maria dans les prochains jours selon le Centre national des ouragans. Crédits : National Hurricane Center | Date :