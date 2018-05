Les mystères du notaire assassin

publié le 10/05/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, nous allons découvrir une histoire à rebondissement, qui comporte encore aujourd’hui une grande part de mystère. Le 5 février 1980, le corps criblé de balles, du notaire d’un petit village de la Meuse, Me Jean Flauder, est découvert par son fils au bord d’une route, vers 2h du matin. L’enquête ne donne rien. Un non-lieu est prononcé. L’affaire est classée.



Coup de théatre, 9 ans plus tard, on trouve chez un notaire de Longwy Me Arnaud Thomas-Chevallier, l’arme du crime ! Mais le notaire clame son innocence. Il sera pourtant condamné à 18 ans de prison. Son avocate Me Liliane Glock, qui est l’invitée de l’heure du crime est persuadée qu’il s’agit d’une erreur judiciaire.



Nos invités

Me Liliane Glock du barreau de Nancy, avocate d'Arnaud Thomas-Chevallier, Marcel Gay journaliste à l’Est Républicain à l’époque.