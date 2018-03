publié le 27/05/2016 à 13:14

Voilà une information qui n'aidera pas à faire évoluer les clichés sur le temps de travail dans la fonction publique. Un rapport explosif qui devait être remis au premier ministre, Manuel Valls, a été expédié au dernier moment à la ministre de la Fonction publique, Annick Girardin. Le magazine L'Obs se l'est procuré et révèle son contenu. Les agents des administrations travailleraient 15 journées de moins par an en moyenne que les salariés du privé.



Dans un climat social particulièrement tendu avec la contestation grandissante contre la loi Travail passée en force par le gouvernement à l'aide du 49.3, Manuel Valls n'a donc pas voulu voir atterrir ce dossier sur son bureau. Les fonctionnaires français travaillent en moyenne 1.584 heures par an au lieu de la durée légale de 1.607 heures, selon les observations du rapporteur Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux. Une moyenne qui cache de grandes disparités, les infirmiers, professeurs, policiers étant tous mélangés dans ces chiffres.

Les fonctionnaires des autres pays de l'OCDE travaillent 37,6 heures

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale formule 34 recommandations dans cette étude commandée en juillet 2015 pour "mettre fin au maintien de régimes dérogatoires à la base légale de 1.607 heures et à l'attribution de jours d'absence dépourvus de base légale". Ce qui revient à vouloir faire respecter véritablement les 35 heures aux 5 millions de fonctionnaires français, alors que les autres pays de l'OCDE travaillent en moyenne 37,6 heures dans la fonction publique.

Des milliards d'euros à économiser

Les jours de congés et les RTT sont également dans le viseur de ce rapport, qui a veillé à ne pas être écrit sur un ton polémique. Philippe Laurent met en lumière la pratique qu'il juge douteuse des jours de fractionnement. Les fonctionnaires étaient incités, avec un ou deux jours de congés "bonus", à étaler leurs vacances sur trois périodes pour éviter de longues absences.



"Cette incitation a perdu sa justification à partir du moment où les agents disposent d’un volume de jours RTT et de jours de congés tel qu’il est devenu aisé d’étaler ceux-ci tout au long de l’année", écrit Philippe Laurent dans l'étude.



Autre pratique coûteuse pour l'État : le compte épargne-temps des fonctionnaires, qui leur permet de cumuler leurs jours de repos non consommés, pour les utiliser plus tard ou de se les faire rembourser. Une pratique chiffrée à 3-4 milliards d'euros. Mais il est difficile d’imaginer que le gouvernement osera réformer des aspects pointés dans ce dossier en plein milieu de la contestation de la loi Travail.