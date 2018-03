publié le 30/09/2016 à 14:31

C'est une affirmation qui tord le cou aux idées reçues. Selon un rapport sur les femmes et l'automobile, rendu par la délégation du Sénat aux droits des femmes, les femmes ont une "attitude plus respectueuse des règles du code de la route", que leurs comparses masculins, et sont donc moins dangereuses sur la route.



Pour en finir avec les stéréotypes qui collent à la peau des conductrices et pour favoriser la mobilité des femmes précaires, la délégation sénatoriale émet dans son document 13 recommandations, et y présente des outils pour y parvenir. Avant tout, les sénateurs conseillent de réaliser des statistiques sexuées, afin de mieux quantifier les écarts existant entre les sexes et de faire "progresser" le taux de réussite des femmes au permis de conduire.

D'après la sécurité routière, 92% des personnes impliquées dans des accidents mortels qui se révèlent positifs à l'alcoolémie sont des hommes. Et 83% des conducteurs condamnés pour homicides involontaires sur la route sont des hommes. Même constat au niveau des emplois dans l'automobile. Selon le Conseil National des professions de l'automobile (CNPA), environ 78% des employés du secteur automobile sont des hommes.