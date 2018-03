Les femmes savent-elles ce qui les attend quand elles deviennent mères ?

publié le 30/11/2016 à 07:00

La maternité est un engagement dans lequel les femmes découvrent au gré des joies et difficultés éprouvées leur force mais également leurs limites. Loin du conte de fée, l’une des plus grandes aventures de la vie s’apparente par moments à une mission compliquée voire un combat quotidien difficile à mener. Et il n'est pas toujours aisé de trouver des réponses aux questions que l'on se pose. Les mamans n'ont pas forcément toutes les cartes en main pour vivre leur parentalité le plus sereinement possible. Comment faire face à l'arrivée d'un enfant ? Comment chacun peut-il trouver sa place dans cette nouvelle famille ? De quelle façon se préparer à cet heureux bouleversement ?

Nos Invitées

> Marie Drucker et Sidonie Bonnec, auteures de l'ouvrage "Maman pour le meilleur et pour le reste" (Fayard)

"Maman pour le meilleur et pour le reste" (Fayard)

