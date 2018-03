Les femmes des mafieux

publié le 28/04/2016 à 11:01

A la Une de l’heure du crime, l’histoire méconnue des épouses ou maîtresses des grandes figures de la pègre américaine, retrouvée par notre invitée dans les archives secrètes du FBI.

Tout le monde connaît le fameux proverbe "Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme". La formule s’applique aussi à la Mafia et au monde du crime organisé !

Après une première enquête sur les "femmes de dictateurs", mon invitée, Diane Ducret, a voulu raconter pour la première fois la véritable histoire des femmes de la mafia, dans les coulisses du syndicat du crime aux Etats-Unis, au temps du Chicago des années folles.



Ces égéries du crime s’appellent Mae Capone, la femme de Scarface, Bonnie Parker, la "Juliette au revolver" de son Romeo Clyde Barrow, ou encore Virginia Hill, le "Flamand rose", reine de la pègre, aux côtés de Bugsy Siegel, une des figures du millieu juif de l’entre-deux guerres.



Certaines se sont contentées de s’occuper du repos du guerrier, et d’élever leurs enfants, mais la plupart d’entre elles ont été de véritables "associées du crime", redoutées et détestées par le mystérieux fondateur du FBI, John Edgar Hoover, qui leur a livré une guerre sans merci, comme nous allons vous le raconter dans un instant.

Elles sont meurtrières, frondeuses, séductrices, esprits rebelles et libres, elles ont choisi d'être des Lady Scarface, à la vie à la mort... De la naissance des bordels de Chicago à celle d'Hollywood, Diane Ducret nous plonge dans l'intimité des "fiancées de la poudre", les femmes du clan d'Al Capone et autres gangsters qui ont fait trembler le monde.



Chicago. Début des années folles.



Le Syndicat du crime n'est pas qu'une affaire d'hommes, il se conjugue aussi au féminin.



Elles sont fugueuses, frondeuses, parfois meurtrières, mais toujours rebelles. Elles s'appellent Mary Josephine Capone alias Mae, Ada et Minna Everleigh, les Impératrices du vice, Margaret Collins, la Fille au baiser mortel, Louise Rolfe, l'Alibi blond, Bonnie Parker, la Juliette au revolver, ou encore Virginia Hill, le Flamant rose : elles sont les compagnes d'infortune comme de gloire d'Al Capone, Clyde Barrow ou Bugsy Siegel, barons noirs des années de plomb qui ont fait trembler l'Amérique.



Traquées par le légendaire patron du FBI John Edgar Hoover, muses de la prohibition et de ses fêtes décadentes, elles n'ont rien à envier aux gangsters, l'intelligence et les talons hauts en prime.



Le crime ne paie peut-être pas, mais il séduit toujours. A partir d'archives déclassifiées du FBI et d'Alcatraz, de journaux de l'époque, d'entretiens avec des descendants et de documents inédits, Diane Ducret dévoile avec le talent qu'on lui connaît l'intimité de celles qui ont choisi d'être des Lady Scarface, à la vie à la mort...

Diane Ducret, écrivain. Auteure du livre Lady Scarface (Ed Perrin).



