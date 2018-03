Les duels du crime

publié le 28/03/2017 à 11:30

Les noms des grands flics de légende sont souvent indissociables de ceux des ennemis publics n°1 qu’ils ont parfois traqué de longs mois, avant de réussir à les arrêter. Leurs noms s’étalent souvent ensemble à la Une de l’actualité !



On pense à Robert Broussard et Jacques Mesrine, à Martine Monteil et Guy Georges, à Jules Belin et Henri-Désiré Landru, à Roger Borniche et Emile Buisson, ou encore à l’incorruptible Elliott Ness, dont le nom est indissociable de celui du chef du syndicat du crime, le célèbre Al Capone.

Avec mon invité Charles Diaz, lui aussi gand flic, ancien du 36, quai des Orfèvres, et historien de la Police, nous allons vous raconter quelques-uns de ces véritables duels « Flics et Voyous », qui ont font partie de la légende du crime !

Nos invités

Charles Diaz, contrôleur général de la Police Nationale et historien de la Police. Auteur notamment de "La fabuleuse histoire des grands flics de légende" (Ed Jacob Duvernet, 2010). Il a participé à la création des Cahiers de la Sécurité et de la Justice, la revue de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice dont le dernier numéro est consacré à L'enquête criminelle : la trace et la preuve disponible à La Documentation Française.



