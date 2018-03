Les camping-cars toujours à la mode

publié le 29/09/2017 à 14:06







Les amateurs de camping-cars et de caravanes ont rendez-vous à partir de samedi près de Paris pour le salon annuel d'un secteur en grande forme.

Jusqu'au 8 octobre au parc des expositions du Bourget, au nord de la capitale, quelque 200 exposants vont montrer leurs produits sur 200.000 m2, ont indiqué dans un communiqué les organisateurs, qui avaient accueilli quelque 95.000 visiteurs l'année dernière.

En 2016, 19.698 camping-cars neufs ont été immatriculés en France, une hausse de 13 % par rapport à 2015 et de 27,5 % comparé à 2014, point bas du marché dans la foulée de plusieurs années de déprime, selon les statistiques de l'organisme fédérant les professionnels du secteur, UNI VDL.

Les ventes de caravanes neuves sont quant à elles restées stables sur un an en 2016, à 7.745 unités, un niveau trois moindre que celui des camping-cars.

Près de 56.000 camping-cars d'occasion ont changé de mains lors de la même période, un chiffre en légère progression. Le salon a d'ailleurs prévu "une aire de vente d'occasion entre particuliers" à proximité des halls d'exposition.

C'est le marché européen du camping-car tout entier qui affiche une grande forme, selon le numéro un du secteur sur le Vieux continent, le français Trigano.

Selon les organisateurs du salon des véhicules de loisirs, "plus de 436.000 camping-cars et près de 475.000 caravanes" sont en circulation en France. Les mobil-homes, également exposés pendant neuf jours, représentent quant à eux un parc de 280.000 mini-résidences.



