Les câlins stresseraient les chiens

publié le 28/04/2016 à 14:06

Si vous aimez les chiens, si vous aimez les câliner et les caresser, notamment pour les féliciter après un jeu réussi, sachez que votre bonne intention serait vécue comme un stress pour votre compagnon à quatre pattes. En effet, un chercheur canadien est arrivé à cette conclusion et est formel : le contact humain rapproché stresse les chiens. Pour en arriver à cette affirmation, le chercheur s'est penché sur des centaines de photos de chiens câlinés, et tous les signes montrent qu'il sont loin d'adorer cela. Regard de "chien battu", oreilles et tête basses, à chaque fois un signe montre le mécontentement du toutou, et sans doute son envie que cela s'arrête au plus vite. Une caresse, une grattouille sur le ventre voire une friandise sont les meilleurs moyens de faire plaisir à votre fidèle compagnon.