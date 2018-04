publié le 09/04/2018 à 23:43

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, la terrible histoire d’un jeune homme de 27 ans, Christophe Rambour, disparu mystérieusement dans la Somme, un soir de novembre 2011. Ses parents apprendront la vérité près de deux ans plus tard. Leur fils a été séquestré et torturé pendant plusieurs longues semaines par cinq membres d’une famille franco-Cambogienne. Baptisés par la presse « les Barbares de la Somme, quatre d’entre eux ont été condamnés pour séquestration suivie de mort et actes de torture et de barbarie à des peines allant de 15 à 30 ans de réclusion.





Nos invités

Tony Poulain, journaliste au Courrier Picard, Maitre Guillaume Demarcq, du barreau d’Amiens, avocat des parents de Christophe Rambour, Maitre Stéphane Dacquo, du barreau d’Amiens, avocat de Gilles Lefèvre, l’un des cinq accusés.

