publié le 28/02/2018 à 12:41

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, nous revenons sur les aveux tardifs de Michel Fourniret qui a reconnu il y a deux semaines les meurtres de deux jeunes femmes dans le département de l’Yonne. En 1988, Marie-Angèle Domèce une jeune handicapée mentale âgée de 19 ans, et en 1990, Joanna Parish assistante d’anglais dans un lycée d’Auxerre.



Longtemps soupçonné par les enquêteurs , puis dénoncé par son épouse Monique Olivier qui s’était par la suite rétractée, Michel Fourniret pourrait être renvoyé dans les prochains mois devant une cour d’assises.



Nos invités

Me Didier Seban et Me Corrine Hermann du barreau de Paris, avocats des familles Parrish et Domèce, Jean Marc Ducos journaliste au Parisien qui suit l’affaire pour son journal

Graham Tearse, journaliste anglais indépendant qui travaille en France. Il collabore au Sunday Times Magazine entre autre, il suit l'affaire Joanna Parrish depuis 1995.