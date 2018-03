Les procès d'animaux

publié le 28/07/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Quand les animaux étaient jugés pour leurs crimes

Au Moyen-Âge, on considérait que les animaux étaient aptes à être jugés comme des hommes. Un animal voleur, ayant tué ou blessé quelqu'un, était jugé par un tribunal d'hommes et condamné pour ses crimes et ses délits à l'enfermement, à la peine capitale, ou encore à être traîné dans les rues aux yeux de tous.



Dans cette émission, nous vous raconterons notamment l'histoire de la truie de Falaise. A la fin du XIVeme siècle, en Normandie, une truie a été accusée d'avoir grièvement blessé un enfant en essayant de le dévorer. Cette truie, considérée comme responsable de ses actes, a été jugée par un tribunal et même représentée par un avocat !



Pour la juger, on a d'abord reproduit sur elle les mêmes blessures qu'elle avait infligé à l'enfant, puis on l'a habillée avec des vêtements de femme et on l'a traînée dans les rues de Falaise. Elle a ensuite été pendue puis brûlée. Un spectacle auquel les paysans alentours ont assisté, en compagnie de leurs cochons, pour les prévenir de ce qui les attendait s'ils commettaient un crime semblable !



C'est cette histoire invraisemblable et bien d'autres encore que nous allons vous raconter avec notre invité, l'historien Michel Pastoureau.

Nos invités

Michel Pastoureau, historien, auteur du livre « Le roi tué par un cochon » publié en septembre 2015 aux éditions du Seuil.

Le roi tué par un cochon