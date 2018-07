Les actualités de 7h30 - Limitation à 80 km/h : le débat continue

publié le 02/07/2018 à 08:26

Après des mois de débat, la baisse de la limitation de 90 à 80 km/h sur 400.000 kilomètres de routes est entrée en vigueur le dimanche 1er juillet. Une mesure qui est sujet à de nombreuses contestations, chez les automobilistes mais aussi les élus.



Jean-Marie Bernard, le président du département des Hautes-Alpes, lui a décidé d'instaurer les 80 km/h partout y compris dans les zones à 70. La présidente du conseil départemental de la Creuse, Valérie Simonet avait déjà annoncé que sa collectivité ne mettrait aucun moyen pour changer les panneaux, car la mesure "va contribuer à l'enclavement du département".

Si un automobiliste se fait arrêter à 90 au lieu de 80 km/h, il risque ainsi un PV de 68 euros et un point de moins sur son permis.

À écouter également dans ce journal

Fait divers : Redoine Faïd s'est évadé dimanche 1er juillet de la prison de Réau, en Seine et Marne. 3.000 policiers et gendarmes mobilisés pour retrouver le braqueur récidiviste qui s’était déjà évadé à Sequedin dans le Nord.



International : 4 soldats français de la force Barkhane ont été blessés dimanche 1 juillet dans un attentat à Gao au Mali. Une attaque qui intervient alors qu'Emmanuel Macron se rend en Mauritanie, pays voisin, pour évoquer le risque terroriste dans la région.



Football : le Mexique va tenter à 16 heures de décrocher une place pour les quarts de finale de la Coupe du Monde mais ce sera face au Brésil. Dimanche 1 juillet, deux matches et deux séances de tirs aux buts : la Croatie a arraché la victoire au Danemark. L'Espagne elle, est éliminée par la Russie.