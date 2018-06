publié le 30/06/2018 à 13:41

Quel que soit le scénario du match France-Argentine, ce sera chaud. La France affronte son premier épisode caniculaire de l'été. La consigne est donc de penser à bien s'hydrater, notamment les personnes âgées.



La consigne est valable sur tout le pays, mais particulièrement dans le département du Rhône placé en vigilance Canicule. On attend de 34 à 35° cet après-midi à Lyon, où les secteurs ombragés sont déjà très recherchés.

Les températures minimales, en légère hausse, afficheront 14 à 21 degrés en général. En journée, excepté près de la Manche où il fera de 21 à 26 degrés et en bord de Méditerranée avec 24 à 30 degrés, le pays sera dans une atmosphère nettement plus chaude avec des maximales proches de 28 à 35 degrés, parfois 36 dans le Sud-Ouest.

À écouter également dans ce journal

Football : après une phase de poule réussie en termes de résultats, mais bien décevante sur le jeu, les Bleus se retrouvent maintenant au pied du mur face à l’Argentine à Kazan à 16h. Les coéquipiers de Lionel Messi n'ont pas non plus rassurés leurs supporters en phase de poules.





Politique : Laurent Wauquiez, le président des Républicains, était ce 30 juin sur RTL à quelques heures de l'ouverture du conseil national de son mouvement, à Menton. C'était l'occasion de revenir pour la première fois sur l'éviction de Virginie Calmels, son ex-numéro 2.



Hommage : la France va rendre un hommage exceptionnel à Simone Veil, dimanche 1er juillet. L'ancienne ministre de la Santé sera la 5ème femme à faire son entrée au Panthéon. Son époux, Antoine Veil, sera d'ailleurs inhumé à ses côtés comme le souhaitait sa famille, et comme l'a décidé Emmanuel Macron.