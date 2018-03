Lemon Aide, la start-up qui recycle et crée des emplois

publié le 28/04/2017 à 09:19

Lemon Aide est basée à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Cette entreprise installe en France des machines qui collectent des canettes, des bouteilles et des gobelets. Cela ressemble à un distributeur dans lequel on peut glisser dans un trou des emballages. La machine les reconnaît : si vous mettez un trognon de pomme, elle le rejette. Il y en a 250 en France dans des centres commerciaux, des entreprises et des universités. Chaque fois qu'une personne rapporte une bouteille ou une canette, elle reçoit des bons d'achat, ou elle permet de collecter de l'argent pour une association humanitaire.



Pour récupérer ensuite tous les déchets dans les machines, la start-up a employé six personnes qui étaient au chômage et les a formées. Au bout de six mois, cinq ont trouvé un travail en CDI. Lucien, par exemple, 57 ans, chômeur depuis trois ans, a été embauché dans une entreprise de réparation d'électroménager. Mustapha, lui, a appris à conduire des engins de logistiques, et il est resté en CDI chez Lemon Aide. C'est la fondation FACE-Agir contre l'exclusion qui s'occupe de la formation des chômeurs. Depuis quelques semaines, huit autres personnes sont arrivées.

L'économie circulaire - c'est comme ça qu'on appelle le secteur du tri et du recyclage - emploie déjà 600.000 personnes en France. Beaucoup sont en réinsertion. C'est une filière qui permet aussi d'éviter du gaspillage. Lemon Aide, dans ses machines, a récolté 3 millions de bouteilles et 200.000 canettes, qui ont permis de recréer plus de 100 tonnes de matières.