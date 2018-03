Leïla Slimani : "J’ai essayé de garder les pieds sur terre"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/11/2016 à 20:41

Leïla Slimani a remporté le Goncourt il y a un mois pour son œuvre Chanson Douce. Depuis la jeune romancière de 35 ans n'a pas hésité à défendre les femmes et les homosexuels, malgré toutes les sollicitations qu’elle reçoit. "C’est un tourbillon, c’est très étourdissant, j’ai essayé de garder les pieds sur terre, de garde un petit peu de ma vie quotidienne", confie-t-elle, "mais c’est surtout très agréable, parce que c’est des rencontres avec le public, des sollicitations très enthousiastes donc j’en profite pleinement".



Leïla Slimani n’a pas pu prendre le temps d’écrire depuis son prix, "la plume ça demande de l’isolement, du recul, du temps", mais elle continue de s’engager pour le droit des femmes et des homosexuelles au Maroc : "il y a des engagements sur lesquels je ne transigerais jamais et la lutte contre l’homophobie, c’est un de mes combats depuis longtemps".