Le tueur de Sacramento

L'édito de Jacques Pradel

Emission spéciale consacrée ce soir au « tueur de Sacramento », cet ancien policier, tueur et violeur en série, âgé de 72 ans a été arrêté mercredi dernier par la police de Sacramento, dans l’Etat de Californie. Il était recherché depuis plus de 40 ans, pour 12 meurtres, une cinquantaine de viols et 120 cambriolages. Il a pu être confondu grâce à une recherche ADN effectuée sur des sites internet de généalogie. On vous raconte cette histoire digne d’un thriller avec mes invités, Stéphane Bourgouin, Philippe Corbé le correspondant d’RTL aux Etats-Unis, et Emmanuel Pham-Hoai, chef du département biologie génétique à l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale.







Nos invités

Stéphane Bourgoin, spécialiste français des tueurs en série, Philippe Corbé, correspondant RTL aux Etats-Unis, Le Chef d'escadron Emmanuel Pham-Hoai, chef du département biologie génétique à Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise (IRCGN).