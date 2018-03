"Le syndicalisme a évolué" se félicite Laurent Berger

publié le 31/03/2017 à 13:59

Pour la première fois, la CFDT est devenue la première organisation syndicale au niveau national chez les salariés du privé, détrônant ainsi la CGT. À l’annonce de ce résultat historique, Laurent Berger n’a pas caché sa "grosse satisfaction” devant ce qu’il salue comme le résultat d’un "gros travail accompli pour les salariés dans les entreprises".



"François Chérèque avait que c’était possible, nous pensons beaucoup à lui", a ajouté le secrétaire général de la CFDT en rendant hommage à son prédécesseur décédé le 2 janvier 2017. La CFDT a recueilli 26,37% des suffrages, soit un petit plus que la CGT (24,85%), et sensiblement plus que Force Ouvrière (15,59%). Avec la progression de la CFTC et la CFE-CGC, les syndicats réformistes sont désormais plus nombreux.

"Ça nous permet de dire aux futurs gouvernants et au monde des employeurs : le syndicalisme a évolué", analyse Laurent Berger, avant d’ajouter : "il y a une place dans notre pays pour un syndicalisme qui concilie critique du réel et construction de solution par la négociation et le compromis".

Les résultats communiqués ce vendredi sont une agrégation de plusieurs suffrages, décidée dans le cadre de la loi Larcher de 2008 sur la représentativité syndicale. Ils rassemblent ainsi les votes recueillis entre janvier 2013 et décembre 2016 dans les entreprises de plus de 11 salariés, les votes recueillis dans les sociétés de moins de 11 salariés (TPE) entre décembre 2016 et janvier 2017 et les votes des chambres départementales d'agriculture qui ont eu lieu en janvier 2013 pour les salariés de la production agricole. Au total, 5,6 millions de personnes ont voté, soit 195.518 salariés du privé de plus qu'en 2013.