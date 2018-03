Le soutien aux syndicalistes d'Air France depuis la Syrie

publié le 30/09/2016 à 23:13

Le cliché est capturé à Manbij, en Syrie, à proximité de la frontière Turque. Sur le toit d'un immeuble, cinq combattants cagoulés et armés avec derrière eux, un tag sans équivoque : "Liberté pour les 16 d'Air France ! Victoire pour la CGT ! Brigade Henri Krasucki". En arrière-plan, un immeuble peint de noir porte encore les couleurs de l'État islamique.





La photo aurait été prise à la fin du mois d'août, après la libération de ce bastion de Daesh par des combattants kurdes. L'objectif est de montrer que la lutte contre l'oppression et l'injustice n'a pas de frontière. Une photo tellement surréaliste que l'on serait même tentés de douter de son authenticité à une époque où modifier une image est un jeu d'enfant.

On a reçu des menaces Partager la citation





Mais qu'elle soit vraie ou fausse, elle a bien une histoire. Cette photo vient de syndicalistes britanniques qui luttent contre Daesh. Elle a été envoyée à la CGT Cheminot de Versailles. Mathieu, le secrétaire du syndicat, l'a publié mardi 27 septembre, le jour de l'ouverture du procès Air France : "Cette photo nous a été envoyée par un camarade du syndicat britannique RMT, qui sont en liaison eux-mêmes avec une brigade de combattants de là-bas. On l'a publiée parce que ça venait de quelqu'un qui nous paraissait sûr".



Un observateur qui était à Manbij confirme seulement la présence de combattants étrangers d'extrême gauche dont quelques Français. De son côté, la CGT nationale s'est désolidarisée de cette initiative. Mathieu lui, n'imaginait pas de telles répercussions : "On s'attendait pas du tout à un tel buzz et à créer un tel scandale. On a reçu des menaces donc ça fait un peu peur... Puis il y a des gens qui nous demande comment ils peuvent aussi partir en Syrie pour se battre à leur côté".



Cette photo rappelle 1936, lorsque des militants communistes partaient en Espagne combattre Franco. Et 1941, date de leur entrée dans la Résistance. Parmi eux, un certain Henri Krasucki, déporté, qui sera élu en 1982... secrétaire général de la CGT !