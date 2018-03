Le sosie du monstre du Loch Ness a 66 millions d'années

publié le 27/01/2017 à 08:48

L'étude Binoche et Giquello met aux enchères un squelette de plésiosaure vieux de 66 millions d'années. Complet à plus de 75% et en parfait état de conservation, il est estimé entre 350.000 et 400.000 euros.



Le spécimen unique de Zarafasaura, exposé du 4 au 7 mars 2017 à l'Hôtel Drouot, à Paris, est un plésiosaure appartenant à la famille des Elasmosaurides. Ses ossements ont été exhumés en 2011 des bassins de Phosphate de Oulad Abdoun au Maroc. Une équipe de spécialistes italiens a travaillé 4 ans pour reconstituer le squelette de l'animal dans une position réaliste. Avec ses 9 mètres de long, son cou extrêmement développé et ses quatre nageoires, ce reptile marin est très souvent comparé à "Nessie", le monstre du Loch Ness.



Les premières découvertes de plésiosaures fossilisés démontrent que ce géant du Jurassique vivait en Angleterre. La théorie qui justifierait la présence de cet animal légendaire dans le Loch Ness est que le lac d'Écosse, en liaison avec l'Atlantique, aurait connu une baisse des eaux qui aurait emprisonné l'animal.

C'est en 1930 que le monstre lacustre d'Ecosse devient l'un des emblèmes de la cryptozoologie comme Bigfoot ou encore Yéti.