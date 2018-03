Le sommeil très léger d'Emmanuel Macron

publié le 28/09/2017 à 10:21

Le manque de sommeil, c'est un sujet qui nous concerne tous à un moment ou un autre de nos vies. D'après l'Institut national du sommeil, 54% des Français estiment même qu'ils ne dorment pas assez. Le Point propose cette semaine un dossier passionnant sur le sujet, revue de détails notamment des dernières avancées en la matière. J'ai notamment appris qu'une start-up française est en train de mettre au point un remède miracle, "le viagra du sommeil", dit l'hebdomadaire.



Alors il ne s'agit pas d'une pilule, mais d'un bandeau, équipé de capteurs et d'électrodes qui agit sur l'activité cérébrale. Ce fameux bandeau n'est pas encore sorti, mais déjà le New York Times en fait l'éloge et les investisseurs se bousculent au portillon. Déjà 20 millions d'euros levés en France, c'est du jamais vu. Il faut dire que le marché est colossal, rien qu'en France ce sont chaque année 138 millions de boîtes de somnifères qui sont vendues, plus de deux boîtes par habitant.

Bien dormir, on le sait c'est l'une des clés pour vivre mieux et plus longtemps. Dormez plus, c'est aussi le moyen de gagner plus. Oui, les temps changent, j'étais restée sur le "travailler plus pour gagner plus", et bien c'est terminé. Outre le coût en matière de dépenses de santé, la dette de sommeil a un coût économique : 2.280 dollars par an et par salarié, soit 11 jours de perte de productivité d'après Arianna Huffington, la cofondatrice du Huffington Post, devenue pasionaria de la sieste. D'après elle, le manque de sommeil coûterait chaque année 63 milliards de dollars à l'économie américaine.

Trump ne dort que 4h par nuit

"Les leaders, ajoute-t-elle, sont en train d'en prendre conscience." Le sommeil deviendrait même branché, un nouveau symbole de réussite. Les patrons de Google et d'Amazon répètent à l'envi qu'ils ont besoin de leur 8 heures de sommeil par nuit. En France aussi entendre les patrons du CAC 40 avouer avoir besoin de beaucoup dormir n'est plus inimaginable. Le PDG d'Essilor confie ainsi qu'il a besoin de 7h pour être performant. Pour Carlos Tavares, le patron de PSA Peugeot-Citroën, c'est 8 heures.



Côté politique, "ce n'est pas encore ça", note Le Point. Donald Trump dort très peu, 4 heures par nuit maximum. On comprend mieux où il trouve le temps de tweeter. Quant à Emmanuel Macron, c'est 3 à 5 heures par nuit. Et cela depuis toujours. "Il est dingue", disait Manuel Valls quand il recevait des messages à l'époque où Emmanuel Macron était ministre de l'Économie. François Hollande et Bruno Le Roux eux s'amusaient à comparer les heures de réception des textos pour calculer son nombre d'heures de repos.

Hollande et Sarkozy au Parc des Princes

Emmanuel Macron dont le premier budget fait ce matin la une de bon nombre de vos journaux. Et une mesure retient l'attention de tous les éditorialistes ou presque, la réforme de l'ISF. "Emmanuel Macron ne pouvait décemment pas supprimer l'ISF. Il a fait mieux", ironise Jean-Marcel Bouguereau, de La République des Pyrénées. Et d'expliquer : "Les 'petits riches' propriétaires vont payer le 'nouvel ISF' alors que les 'gros riches' s'en verront exonérés sur la majeure partie de leur patrimoine". "Macron vient de détrôner Nicolas Sarkozy, le 'président des riches'", assène de son côté Paule Masson dans L'Humanité.



Dans L'Équipe, c'est bien sûr l'exploit du PSG qui fait la une. "L'Europe est prévenue", titre le quotidien et cette photo de Mbappé et Neymar tout sourire. Une autre photo suscite également de nombreux commentaires ce matin, photo en tribune celle-ci, publiée notamment par Le Parisien-Aujourd'hui en France. Nicolas Sarkozy et François Hollande côte à côte, complices visiblement, c'est assez inhabituel entre eux. Nicolas Sarkozy fixe avec une moue dubitative, presque taquine, les yeux exorbités son ancien rival dont on entrevoit le sourire. Alors que se sont-ils dit ? De quoi parlaient-ils ? L'Express avance une piste ce matin. Peut-être que le Républicain, supporter historique du PSG, charrie son interlocuteur socialiste, qui a toujours été un inconditionnel du Red Star. Vous avez une autre idée vous ?

Décès de Hugh Hefner, fondateur de "Playboy"

On a appris cette nuit la disparition du fondateur de Playboy, Hugh Hefner, il avait 91 ans. Le New York Times lui consacre un long portrait sur son site internet. "En créant Playboy, Hefner a, rappelle le journal, très largement contribué à la révolution sexuelle aux États-Unis et au-delà." On l'a d'ailleurs souvent comparé à Jay Gatsby, Citizen Kane ou Walt Disney, tant il a fait évoluer son époque. Hugh Hefner célébré aussi pour sa vie d'excès et de fêtes, ses tenues en satin rouge.



Il était né à Chicago le 9 avril 1926 dans une famille de protestants conservateurs. "Ma vie et le lancement de Playboy étaient la réponse à une éducation répressive et puritaine. Je n'y ai vu que douleur et hypocrisie", avait-il expliqué à l'AFP en 2003. Son décès a été annoncé avec cette phrase : "La vie est trop courte pour vivre le rêve de quelqu'un d'autre." L'une des ses phrases fétiches, vivre ou dormir, vous savez maintenant qu'on peut concilier les deux.