Le site d'Alain Soral piraté par le hackeur Ulcan

publié le 26/10/2016 à 21:47

Connu pour ses dangereux faux appels téléphoniques, le hackeur franco-israélien Grégory Chelli, alias Ulcan, a revendiqué mardi 25 octobre le piratage du site Égalité et Réconciliation qui appartient au polémiste controversé Alain Soral. Des noms, numéros de téléphone, adresses postales et mail issus de la base de données du populaire site d'extrême droite ont été dévoilés sur Internet.



Ulcan affirme avoir 80.000 identités en sa possession. Cela concernerait non seulement les membres d'Égalité et Réconciliation mais aussi les internautes ayant acheté des produits dérivés, tels que des livres, sur la boutique du site. "En France, le premier site politique français est tenu par un extrémiste. J'exige sa fermeture", explique Grégory Chelli au Monde. "Sinon, il y aura des représailles", poursuit-il dans un entretien accordé à Libération. Il menace notamment de faire un chantage, en contactant les employeurs des personnes dont le nom a fuité.



Un site très actif

Égalité et Réconciliation, association fondée en 2007 par Alain Soral, a confirmé le piratage sur son compte Facebook mais nuance la nature de la fuite d'informations personnelles : "Cette liste n'est pas la liste des adhérents d'E&R. Il s'agit d'une liste interne à l'association, datant des années 2010 et 2011, ce qui est regrettable, mais elle ne comporte aucune information de carte bancaire contrairement à ce que revendique le hacker et la plupart des données sont obsolètes".



Considéré comme le site politique le plus consulté de France avec 8 millions de visites par mois, selon un classement basé sur indicateur contestable, Égalité et Réconciliation n'en est pas moins très populaire auprès des internautes français. En plus de proposer de nombreuses vidéos d'Alain Soral, condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale pour des propos antisémites, il diffuse plusieurs articles à destination d'un lectorat d'extrême droite.



Grégory Chelli, basé en Israël, s'en était déjà pris à Alain Soral par le passé, en diffusant notamment son adresse sur la toile. Ulcan est également connu pour revendiquer son sionisme et pour avoir mené de violentes campagnes de harcèlement contre des journalistes ou des personnalités en désaccord avec la politique d'Israël. C'est aussi lui qui a directement inspiré les auteurs de la fausse alerte attentat déclenchée à Paris le 17 septembre dernier.