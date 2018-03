Le Shazam des animaux : une application pour identifier toutes les espèces

publié le 31/07/2017 à 19:01

Dorénavant, l'application iNaturalist va vous permettre de savoir devant quel animal vous vous trouvez. À partir d'une simple photo prise avec un smartphone, cette application permet de définir l'espèce de l'animal, qu'il soit insecte ou mammifère : le même principe que Shazam, mais la musique est remplacée par la faune.



À l'origine simple projet de fin d'étude, cette application fonctionnait avec des experts de la biologie qui répondaient aux photos postées par les utilisateurs. Le processus prenant un certain temps, les créateurs ont décidé d'intégrer une intelligence artificielle, qui va comparer la photo à sa base de données et fournir un résultat quasi instantané.

Imaginée par Scott Loarie et son équipe, de l'Académie des Sciences de Californie, l'application a donc connu un second souffle en Juin 2017, presque dix ans après son lancement. Elle serait déjà capable d'identifier 13.370 espèces.

Lutter contre le trafic animalier

Si l'outil est déjà utilisé par des particuliers et des biologistes, elle pourrait également être utile aux services de douanes, confrontés à des transferts d'animaux aux frontières. Un bon moyen de savoir si l'espèce est protégée, et ainsi de lutter contre la contrebande.



Mais des mises au point restent encore à réaliser. Alex Shepard, chargé de développer l'intelligence artificielle de l'application, reconnaît qu'il peut y avoir des "suggestions" si l'application ne parvient pas à reconnaître une espèce. Quelques "ratés" ont aussi été observés, mais l'équipe affirme travailler pour améliorer l'application, et ainsi la mettre à disposition des professionnels.



D'autres applications du même type se sont développées ces dernières années : variétés de champignons, types de plantes, espèces d'oiseaux, les domaines de ces "répertoires" sont variés. iNaturalist est cependant la première à fonctionner avec une base de données aussi importante, toutes espèces confondues.

Capture d'écran de l'application. Crédit : iNaturalist