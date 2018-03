Le Redoutable, premier sous-marin nucléaire, fête ses 50 ans

publié le 28/03/2017 à 14:18

C’est le 29 mars 1967, en présence du Général de Gaulle, que le Redoutable a été lancé de la cale n° 3 de l’Arsenal de Cherbourg. Ce jour-là, le président de la République avait déclaré que c’était "une journée capitale pour notre Marine, et par là pour notre défense, et par là pour notre indépendance". En effet, en pleine guerre froide, la France s’armait à son tour de cette force de dissuasion, rejoignant ainsi les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne, qui, à cette époque, étaient les seuls pays au monde à posséder un tel équipement.



Propulsé à l’énergie nucléaire, Le Redoutable long de 128,70 mètres et indétectable en plongée pouvait filer jusqu’à 20 nœuds. Sous l’eau, c’était un village de 135 habitants équipé de 16 tubes lance-missiles et 4 tubes lance-torpilles. En 20 ans de service et avant qu’il ne soit désarmé en 1991, Le Redoutable a effectué 51 patrouilles en mer dont 83.500 heures en plongée. C’est en janvier 1996 et après son démantèlement que le ministère de la Défense en fera don à la Communauté urbaine de Cherbourg où il sera installé dans une cale sèche de la Cité de la Mer pour y être visité.

18 mois de travaux pour le transformer en musée

"Et là il a fallu réaliser de véritables exploits" explique Bernard Cauvin, président de la Cité de la Mer. "Nous avons dû créer une darse à sa mesure pour pouvoir l’accueillir. Et puis il a fallu l’aménager pour qu’il puisse être visitable. 18 mois de travaux ont été nécessaires pour le transformer en musée, pour proposer un parcours de visite de 45 minutes". C’est ainsi que depuis la fin avril 2002, Le Redoutable est ouvert au public. Plus de 200.000 visiteurs y pénètrent chaque année et découvre la technologie de l’époque, les tubes lance-missiles, le poste de commandement, mais aussi la cuisine, le réfectoire, les chambres, les minuscules douches mais aussi la salle d’hôpital.



Ce qui me surprend toujours c’est l’odeur, elle est toujours là Richard Choquet, électricien à bord du Redoutable Partager la citation





"C’est un véritable bonheur de faire visiter ce sous-marin au public", explique Richard Choquet qui fut électricien, quartier maître à bord du Redoutable. Comme beaucoup d’anciens sous-mariniers, il fait de temps en temps office de guide et aime parler de ses deux années passées à bord. "Et ce qui me surprend toujours c’est l’odeur, elle est toujours là, elle était imprégnée dans nos vêtements".



La Cité de la Mer qui célèbre le 50e anniversaire du Redoutable a pour l’occasion créé un audioguide spécialement conçu pour les enfants de 5 à 12 ans qui disposeront désormais de leurs propres commentaires adaptés à leur âge et ponctués d’anecdotes sur la vie à bord. Ils comprendront ainsi comment 135 hommes embarquaient, coupés du monde, pendant 70 jours, pour des missions secrètes...

> Télécharger Le Redoutable, premier sous-marin nucléaire, fête ses 50 ans Crédit Média : Frédéric Veille | Durée : 01:42 | Date : 29/03/2017