avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/09/2016 à 14:20

Selon Michel Sapin, le pouvoir d'achat de 60% des Français n'a pas baissé. Le niveau de vie des 10% les plus modestes aurait même augmenté. Alors, le ministre dit-il vrai ? Pour Eric Heyer, directeur du département Analyse et Prévision de l'OFCE, le bilan fiscal sous la présidence de François Hollande n'est pas si rose. "Globalement, le pouvoir d'achat des ménages français a baissé depuis 2012, comme l'a constaté l'Insee" expose-t-il.



"Mais ce n'est pas seulement dû à l'augmentation des impôts puisque le chômage a augmenté en parallèle" tempère l'expert. En revanche, il confirme une hausse de la fiscalité : "Il y a eu une augmentation d'environ 35 milliards pour les Français, principalement les plus riches en ce qui concerne l'impôt sur le revenu". Mais la TVA, un impôt indirect, a également augmenté ainsi que les prélèvements obligatoires dédiés aux cotisations sociales.

Du côté des entreprises, le quinquennat socialiste se termine mieux que prévu. "Le poids des prélèvements obligatoires sur les entreprises est bien plus faible qu'en 2012" confirme Eric Heyer. La mise en place du CICE ou du pacte de responsabilité ont aidé à ce bilan. "Ces mesures représentent environ 40 milliards d'euros qui ont été principalement supportés par les ménages", conclut-il.