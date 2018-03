Le personnel naviguant d'Air France appelé à la grève à partir de mercredi

publié le 25/07/2016 à 11:14

Les hôtesses de l'air et stewards d'Air France sont appelés à la grève à partir de mercredi, pour une semaine, faisant craindre à la compagnie des "perturbations" sur ses vols intérieurs et moyen-courriers en plein chassé-croisé estival.



Les syndicats SNPNC-FO et Unsa-PNC, revendiquant 45% des voix du personnel de cabine, ont maintenu vendredi leur préavis déposé jusqu'au 2 août, après une dernière séance de négociation marathon tenue la veille, sans succès.

Au coeur du conflit, le renouvellement de l'accord collectif des personnels navigants commerciaux (PNC) qui arrive à échéance fin octobre. La direction propose une reconduction quasi à l'identique de cet accord, mais pour une durée de 17 mois, jugée "insuffisante" par les deux syndicats.

Air France espère maintenir la majorité de son programme long-courrier mais redoute des "perturbations" probablement "plus marquées sur le court et moyen-courrier".



A l'automne 2011, une grève des PNC d'Air France contre la réduction de certains équipages, avait été suivie par plus de la moitié d'entre eux, selon les syndicats. Sans toutefois provoquer de perturbations majeures, Air France ayant fait état de 90% des vols maintenus.

Fin 2015, la compagnie tricolore recensait près de 13.600 personnels commerciaux parmi ses quelque 50.000 salariés.



Etes-vous inquiet de la prolifération du moustique tigre ?

Les zones touchées par les inondations au printemps sont maintenant envahies de moustiques ! Plus d'une vingtaine de départements comme l'Essonne sont même passés en vigilance orange. Les moustiques sont énormes, et laissent des grosses cloques.



Le moustique tigre, ou Aedes albopictus, est déjà présent dans 30 départements en 2016, contre 20 l’année passée.



Il aime les lieux habités par l’homme, et profite des gîtes pouvant abriter des larves dans nos jardins et nos maisons.



